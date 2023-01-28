Российские подразделения военнослужащих перегруппировались и навязали свою инициативу противнику. О новой тактике ВС России в ходе спецоперации на Украине рассказал Александр Коц, военный корреспондент.

Он отметил, что у ВСУ больше нет возможности сосредотачивать крупные силы только в одном направлении. Они вынуждены перебрасывать свои подразделения с одного направления на другое.

Военкор отметил, что это вероятно и есть та самая тактика, под которую провели рокировку в командовании российских ВС. Но можно предположить, что это расширение формата СВО, вызванное западными поставками танков, о чем ранее говорило Министерство обороны, когда давало комментарии относительно перестановок в командовании ВС РФ.