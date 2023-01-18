Владислав Шурыгин, военный эксперт, заявил, что после того, как российские военные взяли Соледар, ВСУ оказались в тяжелом положении. Об этом сообщают «Известия».

Эксперт рассказал, что у украинцев сейчас огромное количество проблем. И в первую очередь, это серьезные потери личного состава, что деморализует бойцов.

По мнению Шурыгина, у командования ВСУ сейчас есть два пути – либо отводить подразделения, либо идти в контратаку. В первом случае есть вероятность, что под ударом окажется Северск. Во втором случае украинцам придется применить последние резервы.

Эксперт уточнил, что сейчас у украинцев отсутствует широта фронта. Если ранее была вытянутая дуга между Марьинкой слева и Северском справа, то населенные пункты Краматорск, Дружковка и Константиновка расположены поэтапно.

Он отметил, что если ударить севернее, то эти поселения получится и вовсе обойти.