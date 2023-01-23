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Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в своем интервью изданию «Взгляд» рассказал, что страны, входящие в Североатлантический альянс в итоге смогут заставить Германию не только разрешить реэкспорт танков Leopard 2 для киевского режима, но и самостоятельно осуществить собственные поставки тяжелой боевой техники.

По словам эксперта, Запад снял свои ограничения на поставки военной техники на Украину и, таким образом, добился последующего усиления эскалации конфликта. Козюлин отметил, что Берлину крайне тяжело оказывать сопротивление на давление со стороны НАТО. Кроме того, чтобы передать немецкие танки на Украину у Польши должно быть документальное разрешение. И, по мнению эксперта, в итоге все так и будет.

По его словам речь идет о малом количестве тяжелой боевой техники. Но для Запада такие поставки являются, скорее всего, делом принципа, нежели реальными попытками изменить ход боевых действий.

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