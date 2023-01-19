На Западе заговорили о том, что французские власти запланировали отправить на Украину танки Leclerc. Виктор Литовкин, военный эксперт, рассказал «Пятому каналу» о возможностях боевых машин Франции и чем они хуже российских танков.

Специалист рассказал, что у французских танков есть только одно преимущество – это больше свободного пространства в башне. На этом все.

Но со слов Литовкина, комфортное размещение экипажа не дает гарантии, что боевая машина получит преимущество в боевых действиях. Что касается характеристик, то Leclerc оснащен 120-мм пушкой, а двигатель имеет мощность около 1000 л.с.

Также военный аналитик рассказал, что французский танк больше нашего по высоте, поэтому является более крупной целью. Также он имеет больший вес – около 60 тонн, поэтому по маневренности уступает российским боевым машинам.