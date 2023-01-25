Александр Михайлов, военный эксперт, рассказал, что Соединенные Штаты имеют в наличии дальнобойные ракеты «Томагавк», именно ими может завладеть Киев и использовать в перспективе для нанесения ударов по крупным городам России. Об этом пишет URA.RU.

Аналитик отметил, что боевых ракет, которые могли бы пролететь большое расстояние, например, до Москвы или Санкт-Петербурга, у Украины нет.

Украина имеет «Точку-У», однако ее дальность не более ста километров. А американский «Томагавк» способен долететь с Украины до Нижнего Новгорода.

Однако, по мнению военного аналитика, если Украина применит подобное оружие, то Россия мгновенно даст Западу ответный удар. И если хотя бы один «Томагавк» будет запущен с территории Украины, то это станет красной линией, после которой последуют удары по территории стран НАТО.