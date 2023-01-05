Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением об установке временного перемирия на территории Донбасса и Украины на время рождественских праздников. Однако известный военный эксперт, ветеран боевых действий и кавалер ордена Мужества Роман Насонов во время своей беседы с корреспондентом «360» отметил, что вероятность соблюдения праздничного перемирия в зоне СВО минимальная.

По мнению военного эксперта, прямых контактов между противоборствующими сторонами конфликта недостаточно, чтобы установить перемирие на период рождественских праздников. Поэтому перемирие в зоне проведения спецоперации на Рождество маловероятно, выразил свое мнение Насонов.

Военные аналитик уверен, что перемирие маловероятно по двум основным причинам. Во-первых, Насонов уверен, что в случае начала перемирия это может негативно сказаться на наступательных действиях российских вооруженных сил. Во-вторых, в любом случае во время перемирия ВСУ будут совершать провокации.