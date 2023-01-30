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Бойцы российской армии в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции на Украине ликвидировали бронеавтомобиль противника «Казак-5». Согласно сообщению «Русской Весны», боевой автомобиль был подбит российской артиллерией во время переправы.

Видеозапись была опубликована на странице Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах можно увидеть уничтоженную технику ВСУ. Во время работы артиллерийских расчетов ВС России, украинские боевики получили тяжелые ранения. Также сообщается, что украинская сторона несет колоссальные потери в тяжелых боях.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проведение специальной военной операции на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В ходе СВО российские военнослужащие уничтожают позиции противника при помощи артиллерии, авиации и дронов. Армия ВС РФ делает успешное продвижение вперед по всей линии боевого соприкосновения.

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