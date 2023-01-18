Как сообщает РИА Новости, в украинском плену российских солдат заставляют учить гимн Украины и подвергают физическим пыткам. Об это рассказал российский военнослужащий Алексей Лукьянов в рамках проекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных».

Сообщается, что Алексей Лукьянов попал в украинский плен еще в начале марта 2022 года. На территории Украины ему на встречу выехал автомобиль с украинскими военными, которые, угрожая ему оружием, взяли его в плен. Лукьянов рассказал, что первые две ночи его жестко избивали.

До 5 марта Лукьянов находился под надзором военных в Киеве, после чего его увезли в Полтаву. В Киеве его держали в наручниках, руки были зафиксированы за спиной. При этом украинские военнослужащие били его ногами и руками. Более изощренным пыткам подвергались российские офицеры.

Также Лукьянов сообщил, что все допросы проводились под дулом автомата. Говорить нужно было на камеру, вернее, как вспоминает российский солдат, читать по бумаге признания, которые бы «очерняли вооруженные силы Российской Федерации».