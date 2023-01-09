Российский военный, которого освободили из украинского плена, рассказал, что чувствует после возвращения на родину. Об этом пишут «Известия».

Мужчина находился в плену у ВСУ в течение семи месяцев. Он отметил, что некоторые там находятся еще дольше и уже теряют надежду на то, что смогут попасть домой. Военный по имени Вячеслав рассказал, что хочет, чтобы все российские военные быстрее были освобождены.

Он добавил, что находился во львовском лагере для военнопленных. Российские солдаты там постоянно подвергаются моральному давлению.

Вячеслав выразил благодарность российскому Минобороны, а также всем тем, кто принял участие в возвращении пленных на родину. Он отметил, что сразу же после освобождения военных одели в форму и накормили, а также предоставили телефон, чтобы позвонить близким.