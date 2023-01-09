ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский военный, которого освободили из украинского плена, рассказал, что чувствует после возвращения на родину. Об этом пишут «Известия».

Мужчина находился в плену у ВСУ в течение семи месяцев. Он отметил, что некоторые там находятся еще дольше и уже теряют надежду на то, что смогут попасть домой. Военный по имени Вячеслав рассказал, что хочет, чтобы все российские военные быстрее были освобождены.

Он добавил, что находился во львовском лагере для военнопленных. Российские солдаты там постоянно подвергаются моральному давлению.

Вячеслав выразил благодарность российскому Минобороны, а также всем тем, кто принял участие в возвращении пленных на родину. Он отметил, что сразу же после освобождения военных одели в форму и накормили, а также предоставили телефон, чтобы позвонить близким.

Вам может понравиться

Жители Донбасса с особым чувством встречают праздник Рождества

Жители Донецка собрались в центре города в Спасо-Преображенском соборе, чтобы встретить святой праздник Рождества. Еще месяц назад по зданию храма наносили ракетные удары украинские боевики, здание серьезно повреждено, но осталось

Слуцкий: Киев предал интересы Украины в пользу НАТО

Председатель комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что киевская власть поставила интересы Североатлантического альянса выше интересов украинского народа. По словам, депутата, это является настоящим предательством

Комбат Ходаковский сообщил об изменениях в армии РФ после Макеевской трагедии

Как сообщает издание «Коммерсантъ», известный командир батальона «Восток» Народной Милиции ДНР Александр Ходаковский поделился информацией о выводах, которые были сделаны после трагедии с обстрелом места размещения военнослужащих в Макеевке. Такой