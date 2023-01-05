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Как сообщает издание «Известия», военнослужащие российской армии из группировки «Отважных» разработали свой собственный вариант беспилотного летательного аппарата, который способен значительно быстрее добираться до целей на территории противника. Соответствующий видеосюжет о новом самодельном дроне российских бойцов был опубликован на портале издания.

Сообщается, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) из различных деталей самостоятельно изготовили беспилотный летательный аппарат собственной конструкции. По словам военнослужащих, на готовый дрон военнослужащие закрепляют средства поражения и запускают в небо. Управление беспилотником осуществляется через очки, которые одевает оператор дрона.

Бойцы «Отважных» отмечают, что их самодельный дрон хорошо зарекомендовал себя в реальных условиях боевых действий. Главное преимущество дрона заключается в том, что противнику очень сложно обнаружить его место запуска. Также компактный дрон способен развивать максимальную скорость до 100 км/час.

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