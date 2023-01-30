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Как сообщает «Московский Комсомолец», военные корреспонденты портала kp.ru Дмитрий Стешин и Александр Коц поделились своими впечатлениями от пребывания в зоне проведения специальной военной операции.

В течение восьми месяцев военные корреспонденты находились в самых горячих точках спецоперации. Стешин отмечает, что, к сожалению, все сильные эмоции у него связаны с трагическими событиями. Например, он вспоминает девушку по имени Вика, которая сошла с ума из-за пережитого потрясения. Она вынуждена была провести длительный период времени в подвале без еды и воды. К счастью удалось найти ее родственников, которые забрали ее к себе.

Военкор Коц очень сильно гордится совместной работой с российскими десантниками, которые высадились на аэродроме в Гостомеле в самом начале СВО. По его словам, данная боевая операция не имеет аналогов в современной истории. Коц отмечает, что на аэродроме высадились десантники 45-й и 31-й бригад. Резервы должны были высадиться через несколько часов, однако в реальности им пришлось держать оборону от превосходящих сил противника в течение двух суток. Коц назвал их «настоящими железными людьми».

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