Военный корреспондент Александр Симонов еще в конце прошло года сообщил о том, что поселок Бахмутское в Донецкой Народной Республике был освобожден бойцами ЧВК «Вагнер».

Штаб территориальной обороны ДНР утром 9 января проинформировал о взятии населенного пункта Бахмутское, однако информация об освобождении поселка штурмовиками «Оркестра» появилась еще в прошлом году.

В частности, 26 декабря об этом писал военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале.

«Теперь, очевидно, все усилия компании будут сосредоточены на уничтожении группировки ВСУ в Бахмуте, Соледаре и их окрестностях», — подчеркивал корреспондент.

В этот день начало также развиваться полномасштабное наступление «музыкантов» на Соледарском направлении, где на протяжении четырех месяцев не наблюдалось движения. Симонов отмечал, что теперь все усилия компании будут направлены на Бахмут и Соледар.