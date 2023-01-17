Несколько российских военных корреспондентов и авторов популярных Телеграм-каналов отреагировали на информацию, касательно новых указаний военного командования ВС РФ. Первым указанием является запрет на передвижении в зоне СВО на личном транспорте. Личные авто будут задержаны военнослужащими военной полиции.

По мнению военкоров указание является логичным, но есть ряд проблем. Первая проблема связана с тем, что на личном транспорте передвигаются многие российские военные. Это автомобили, переданные волонтерами, так как автомобили в зоне СВО являются расходным материалом. Вторая проблема заключается в том, что волонтеры, доставляющие в зону СВО российским бойцам продовольствие, экипировку и медикаменты, также передвигаются на личных авто.

Второе указание российского командования связано с запретом использования гаджетов, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки. Действительно, использование смартфонов на фронте нежелательно из-за рисков вычисления местоположения противником. Но с другой стороны, при помощи гаджетов бойцы управляют дронами, которые играют значительную роль в определении координат позиций врага.