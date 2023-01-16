Дискуссия о создании новых частных военных компаний в России по примеру ЧВК «Вагнер» вызвала огромный интерес. При этом военный корреспондент Александр Сладков считает, что новые ЧВК нельзя включать в состав Министерства обороны РФ.

Сладков уверен, что создавать новые частные военные компании необходимо, однако они должны взаимодействовать с государственными структурами только в формате аутсорсинга. Причем военкор считает, что необходимо создавать не только ЧВК для обеспечения штурмовых действий, но и для выполнения инженерно-фортификационных заданий.

Российский военный корреспондент отмечает, что гражданские строительные компании не могут быстро работать над возведением даже второй линии обороны под риском прилета со стороны противника. В то время, как обученные вооруженные военные строители ЧВК могли бы справляться с подобными заданиями намного эффективнее в зоне боевых действий.

Развивая данную тему Сладков предлагает создать ряд ЧВК для выполнения разведывательных функций, оказания медицинской помощи раненным бойцам или для создания современной военной экипировки.