Военный корреспондент Александр Сладков перечислил все города Донбасса, которые в данный момент планомерно освобождает российская армия от вооруженных сил Украины. Всего в списке военкора оказалось восемь населенных пунктов.

В данный момент вооруженные сил Российской Федерации ведут активные наступательные действия в окрестностях следующих населенных пунктов Донбасса: Артемовск (украинское название Бахмут), Дзержинск, Каменка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

Также военкор опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором показано, как боевая машина пехоты ВСУ с подразделением украинской пехоты в окрестностях Марьинки была ликвидирована отрядом специального назначения 1-го Армейского корпуса Донецкой Народной Республики.

Ранее американский институт изучения войны сообщил о том, что в районе населенного пункта Артемовск были замечены подразделения российского десанта.