Военный корреспондент Александр Сладков отмечает в своем материале для РИА ФАН, что тактика командующего войсками в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина заключается в одновременном давлении по всей линии боевого соприкосновения с противником.

Военкор отмечает, что на фронте можно проследить четкую тенденцию, которая заключается в постоянном давлении на противника, причем основные силы российской армии сосредоточены в районе, где подразделения ВСУ последние 8 лет укрепляли свои оборонительные рубежи.

Сладков отмечает, что противник продолжает оказывать сопротивление, однако прослеживается четкая закономерность, что активность противника постепенно идет на спад. Военкор отмечает, что по всей линии фронта работает российская артиллерия и авиация, что не дает противнику возможности передохнуть для проведения перегруппировки.

Российский военный корреспондент отмечает, что уже можно сказать, что в зоне боевых действий наметился «слом» сопротивления ВСУ. При этом, как отмечает Сладков, в зоне боевых действий еще не присутствует основная масса мобилизованных военнослужащих ВС РФ.