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Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Телеграм-канале сообщил, что армия ВСУ покинула первую линию обороны под населенным пунктом Угледар. Согласно данным журналиста, украинские боевики подготовили заранее позиции в шахте на окраинах Угледара. И теперь они перешли в оборону в подземных коммуникациях, которые были хорошо для этого приспособлены.

По словам военкора, ВСУ подтянули подкрепление. И сейчас российская артиллерия занимается уничтожением укрепрайонов, боевой техники и личного состава противника. Угледар немалый город с большим количеством промышленных зон и высоток. Поэтому, по словам Руденко, перед армией ВС России стоит нелегкая задача вытеснения ВСУ. Российским бойцам необходимо противника «брать в тиски, а затем делать котел».

Напомним, что ранее ВСУ безуспешно попытались совершить контратаку на силы ВС России под Угледаром. По итогу противник понес огромные потери, как в личном составе, так и в технике: около 200 человек убитыми и ранеными.

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