Военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» опубликовал короткий видеоролик с колонной военных грузовиков, которые продолжают вывозить тела убитых украинских военнослужащих, которые держали оборону Соледара.

Сообщается, что для вывоза тел украинских бойцов с территории города Соледар было выделено 20 военных грузовиков. Один из командиров частной военной компании «Вагнер» с позывным «Лотос» сообщил, что тела погибших украинских солдат будут переданы представителям ВСУ.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, посещая освобожденный Соледар, заявил, что необходимо с уважением относится к телам погибших украинских военнослужащих, чтобы их родственники могли с достоинством похоронить своих детей, сыновей или мужей.

Сообщается, что 26 января 2023 года очередная колонна с телами погибших украинских бойцов была отправлена на подконтрольную украинской армии территорию.