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Украинский военкомат в Николаевской области призвал всех мужчин в возрасте до 60 лет прийти самостоятельно без повесток. Об этом написал украинский ресурс «Страна.ua».

В сообщении говорится, что граждане Украины призываются выполнить свой долг. Им необходимо, несмотря на отсутствие повесток, немедленно явиться в военкомат по месту своего проживания или регистрации, чтобы привести в соответствие учетные данные.

Также в военкомате заявили, что начнут выдавать повестки мужчинам прямо на улицах. Сотрудники объяснили это тем, что в республике нет на это запрета.

В правоохранительные органы была отправлена информация по тем украинцам, которые не явились в военкомат после получения повестки. На них будут заведены уголовные дела.

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