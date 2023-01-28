Сергей Братчук, представляющий Одесскую областную военную администрацию, заявил в субботу, что на территории Одесской области усилилась угроза минной опасности из-за штормовой погоды в Черном море. Сильный ветер и волнение моря могут привести к срыву морских мин с якорей и выбросу их на береговую линию.

Братчук написал в своем Telegram-канале, что из-за неблагоприятной штормовой погоды в Черном море усиливается минная опасность в Одесском регионе. Существует высокая вероятность того, что морские мины будут сорваны с якорей и будут дрейфовать вдоль прибрежной линии.

Местные жители Одесской области сообщают, что время от времени на побережье их региона раздаются мощные взрывы, что связано с контролируемой ликвидацией морских мин, которые вынесло на берег.

Напомним, еще летом 2022 года Геннадий Труханов, занимающий пост мэра города Одессы, сообщил, что местные власти приступили к разработке проекта для создания безопасных зон купания на пляжах Одессы. Проект подразумевает установку специальных сетей у берега, чтобы обезопасить отдыхающих от минной опасности.