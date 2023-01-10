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Основатель отечественной оружейной компании Lobaev Arms пообещал подарить винтовку собственного производства под названием LAR-10 «Счетчик» тому, кто первым сможет уничтожить на фронте американскую БМП М2 Bradley. Об этом Владислав Лобаев написал в своем Telegram-канале.

Лобаев уточняет, что победитель получит новенькую винтовку LAR-10 «Счетчик», на которой будет написано «За Брэдли». Напомним, что данная винтовка была специально разработана под использование патрона стандарта НАТО 7,62 на 51 миллиметр. Условия получения винтовки, по словам основателя компании Lobaev Arms, заключаются в предоставлении видео или фото военнослужащего на фоне первого уничтоженного бронеавтомобиля пехоты М2 Bradley производства США.

Также Лобаев уточнил, что если победитель данного конкурса не будет иметь соответствующей лицензии на право владения огнестрельным длинноствольным нарезным оружием, то винтовка «Счетчик» будет передана подразделению, в котором он несет службу.

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