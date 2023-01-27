В эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Германии может говорить все, что ему угодно. Однако факт того, что ФРГ уже втянулась в конфликт на Украине отрицать нет смысла, так как теперь она является одной из его сторон.

Орбан отметил, что если не обозначить «свои границы в конфликте», то втянутость в него просто неизбежна. И когда Германия, отправив свои танки Leopard 2 Киеву, продолжает утверждать, что не связана с боевыми действиями на Украине, то это получается чистого рода лукавство. Признает ли правительство Германии или нет, но факт заключается в том, что немцы уже участвуют в украинском конфликте.

Напомним, что представители Министерства иностранных дел Германии заявили, что страна не является участником конфликта между Российской Федерацией и Украиной. В свою очередь, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт отметила, что Германия приветствует принцип неучастия в вооруженных столкновениях в других странах.