Как сообщает РИА Новости, Международный консорциум по мониторингу водной среды подготовил свой первый годовой отчет, в котором указано, что глобальное увеличение температуры окружающей среды влияет на круговорот воды в природе. По данным годового отчета, это может привести к катастрофическим последствиям.

Один из авторов отчета по имени Альберт ван Дейк, занимающий должность профессора Центра динамики воды, отмечает, что тепловые волны и внезапные засухи будут происходить все чаще. По его словам, глобальное потепление приводит к таянию ледников на полюсах, что увеличивает круговорот воды в холодных регионах. При этом, например, это уже привело, по словам профессора, к наводнению в Пакистане.

Исследователи отмечают, что пока еще рано делать выводы о глобальной тенденции на удлинение гидрологических и атмосферных циклов. Однако, если это действительно так, то на планете будут отмечаться тенденции с более продолжительными засухами в одних регионах и сильными наводнениями в других регионах.