Группа исследователей из Колумбийского университета выяснила, что остатки средств, которые предназначены для интимной гигиены, накапливаются во влагалище женщины, что в будущем может привести к преждевременным родам. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Nature Microbiology.

В исследовании принимало участие 232 беременные женщины, у которых были взяты соответствующие анализы микрофлоры влагалища. В результате анализа была выявлена концентрация более чем 700 различных химических веществ, которые выделялись вагинальными микробами. При этом исследователи отметили, что у 80 беременных женщин были зафиксированы преждевременные роды, которые состоялись раньше 37 недели.

Ученые обратили внимание, что анализы тех женщин, которые родили раньше положенного срока, содержали повышенное количество определенных веществ, таких как тартрат, диэтаноламин и этилендиаминтетрауксусная кислота. Отмечается, что все данные вещества обычно содержаться в женской косметике и средствах для личной гигиены.