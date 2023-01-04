В сводке Министерства обороны Российской Федерации указано, что в зоне проведения специальной военной операции было уничтожено три единицы самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» вооруженных сил Украины.

Самоходные артиллерийские орудия украинской армии были уничтожены в окрестностях села Покаляное, которое расположено в Харьковской области, а также в окрестностях города Орехов, которое расположено на территории Запорожской области. Все уничтоженные САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ находились на боевых позициях.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации проводят специальную военную операцию на территории Украины. Защита мирного населения Донбасса, а также восстановление территориальной целостности республик являются одними из основных целей спецоперации.

В рамках проведения спецоперации вооруженные силы России наносят массированные ракетные удары по энергетическим объектам на территории Украины, начиная с 10 октября 2022 года.