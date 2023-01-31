Система залпового огня «Торнадо-С» является противовесом аналогичной системе американского производства HIMARS в Запорожье. Об этом рассказал Владимир Рогов, представитель администрации региона, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что необходимое количество ракетных комплексов «Торнадо-С» с управляемыми боеприпасами позволяет попадать точно в цель на позициях неприятеля. У них точность метровая. Поэтому у российских бойцов теперь есть хороший противовес американским HIMARS.

РСЗО «Торнадо-С» произведена на основе комплекса «Смерч» и передана на вооружение ВС России с 2019 года. Ее применяют для того, чтобы поражать групповые цели на дальних подступах, а также зенитные комплексы, тактические ракеты и объекты военной инфраструктуры.

«Торнадо-С» управляется автоматизированно, что дает возможность снизить затрачиваемое время на выполнение поставленной задачи.