Венгрия не будет отправлять оружие и боевую технику на Украину, а также не разрешит его перевозку по своей территории из других европейских стран. Гергей Гуйяш, занимающий пост главы канцелярии премьер-министра Венгрии, рассказал, что здесь на первом месте стоит вопрос безопасности не только всей страны, но и этнических венгров, которые живут в Закарпатье.

Чиновник отметил, что Венгрия имеет особенную геополитическую ситуацию. Он пояснил, что оружие в Киев можно траспортировать только через территорию Закарпатья, поэтому страна отказывается участвовать в поставках вооружения. Этот отказ важен для защиты живущих там людей.

Также Гуйяш прокомментировал действия европейских лидеров по отправке вооружения на Украину. Он заявил, что все страны не хотят возникновения мировой войны. При этом помощь Украине оправдана, так как эта страна подверглась нападению.