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Консульства Украины, размещенные за рубежом, начали выдавать повестки всем военнообязанным украинцам. Об этом заявил польский политолог, публицист и политик Матеуш Пискорский. В своем Телеграм-канале он написал, что посещая консульства своей страны, украинцы не получают решение интересующей их проблемы, а получают повестку в армию. «Не явишься – тебя начинают искать и возбуждают уголовное дело», – отметил Пискорский.

Политолог написал, что такое уже происходит в украинских консульствах в Польше. По его словам, все больше украинцев стали призывать своих соотечественников, избегать посещения консульств за рубежом, чтобы не получить повестку. Ведь в таком случае, они станут просто пушечным мясом в борьбе за чьи-то интересы.

Ранее сообщалось, что массовая мобилизация мужского населения начала проводиться в западных частях Украины. Согласно данным разведки Луганской Народной Республики, военные комиссариаты в таких городах, как Ужгород, Каменец-Подольский, Ивано-Франковск перешли на 10-12-часовой режим работы.

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