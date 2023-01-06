Ибрагим Калын, официальный представитель турецкого президента Эрдогана, заявил, что украинский кризис в ближайшие месяце перейдет в более острую фазу. Об этом пишет «Российская газета».

С его слов, это значит наступление более «глубокого и длительного кризиса». Калын отметил, что Анкара будет придерживаться своей позиции и прикладывать все усилия для того, чтобы лидеры России и Украины провели мирные переговоры на ее территории. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.

Ранее Владимир Путин, российский президент, дал поручение оборонному ведомству РФ временно остановить огонь по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Это связано с наступлением православного праздника Рождества. Зеленский на режим тишины не согласился.