Многие военные аналитики Запада склонны считать, что Россия в рамках своей специальной военной операции на Украине «готовит новое крупное наступление», которое, предположительно, состоится зимой или ранней весной. Об этом сообщает американский сайт The Hill. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В прошлом месяце командующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в интервью The Economist предупредил, что Россия собирает около 200 000 военнослужащих для «очередного удара по Киеву», хотя западные военные аналитики сочли эти прогнозы «маловероятными». Американская разведка ранее указывала на замедление войны, что указывает на то, что до весны крупных наземных наступлений не будет.

Тем не менее, в отношении нового «крупного российского наступления», отмечает The Hill, «нет четкого представления о том, как это будет выглядеть и есть ли у Москвы реальная надежда вернуть себе импульс, учитывая решительное сопротивление Украины и поддержку Запада».

В минувшие выходные Институт изучения войны (ISW) опубликовал анализ, в котором весьма расплывчато говорится, что «в ближайшие шесть месяцев» Россия планирует нанести серьезный удар, чтобы «вернуть инициативу и положить конец прежней череде оперативных успехов Украины».

Аналитики ISW изложили широкий список возможных действий, которые могут предпринять российские военные, включая наступление с целью взять под полный контроль Донбасс на востоке Украины, начать операцию при поддержке своего союзника Беларуси на севере или сперва подготовиться к защите и отражению украинского наступления на Донбассе для своего последующего контрудара.

По мнению большинства западных аналитиков, «наступление из Беларуси маловероятно, исходя из масштабов переброски войск и их подготовки». Наиболее вероятным направлением действий России они считают район Донбасса. В частности, Бахмут является ключевым транспортным узлом в Донецкой области и стратегически служит России в качестве отправной точки для продвижения дальше на запад в сторону таких городов, как Краматорск и Славянск.

Аналитик ISW Джордж Баррос сказал The Hill, что он наблюдает «наращивание российских войск в Луганске», хотя это в равной степени «может означать и оборонительные усилия России, направленные на отражение украинского контрнаступления».

Джон Хербст, старший директор по делам Евразии Атлантического совета, высказался так же: что любое российское наступление зимой или ранней весной, скорее всего, будет частью усилий по установлению полного контроля над Донбассом.

Одновременно многие западные эксперты отмечают, что Украина также, вероятно, готовится к собственному новому крупному наступлению. Бранислав Сланчев, профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, предположил, что «украинцы должны снова перейти в наступление», чтобы отразить возобновившиеся военные усилия России.

«Ни одна из сторон не близка к целям, которые ими поставлены: в том смысле, что русским все еще нужно завоевать территорию, которую они считают своей, а украинцам нужно отвоевать территорию, захваченную русскими. И нельзя достичь ни одной из этих целей, занимая оборону», – пояснил Сланчев, и добавил, что обе армии «явно пытаются запутать друг друга в том, где будут происходить эти наступления и кто пойдет первым».

За последние пару месяцев Украина получила больше тяжелых вооружений и транспортных средств, включая боевые машины пехоты из США и Германии, а также тяжелые танки из Великобритании. Джан Джентиле, глава группы аналитиков корпорации Rand, сказал в этой связи, что Украина намерена «попытаться развить наступление с помощью механизированных сил». По его прогнозу, «следующие три-четыре месяца станут определяющими. Конфликт либо склонится в пользу той или иной стороны, либо на какое-то время застрянет в действительно неприятном тупике».