Все больше становится свидетельств успешного применения в специальной военной операции на Украине новейших версий российских ударных вертолетов Ми-28НМ, и все чаще эти вертолеты используют в бою ракеты ЛМУР нового поколения («Изделие 305»), признал американский портал The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По состоянию на начало 2023 года армейская авиация России (подразделение ВКС) насчитывает, по оценкам западных военных аналитиков, около 110 ударных вертолетов Ми-28, в основном в версии Ми-28Н («Ночной охотник»). Есть также учебно-боевая версия Ми-28УБ (их было выпущено всего 24 штуки), в то время как в новейшей модификации Ми-28НМ, как считают на Западе, «их около 10 в строю» на данный момент.

Ми-28НМ отличается от версии «Н» модернизированными РЛС, системами боевого управления и вооружением. Новое радиолокационное оснащение включает в себя РЛС Н025М, электронно-оптическую турель ОПС-28М Тор-М, установленную в гораздо более объемном цилиндрическом корпусе под носом. Помимо этого, комплекс самообороны Л370В28 «Витебск» сочетает в себе РЛС Л150-28М, лазер Л-140М и приемники ультрафиолетового оповещения, а также систему противодействия с лазерной направленной инфракрасной защитой и новый комплекс связи С-406-2НМ, позволяющий вертолету работать в сетевой системе управления армейской авиации.

«Как правило, вертолеты Ми-28 в Украине вооружаются 80-мм и 122-мм неуправляемыми ракетами, нередко – четырьмя противотанковыми ракетами 9М120 комплекса «Атака» (АТ-9 «Спираль-2»)», – указывает The Drive.

Но издание акцентирует внимание на недавнем новом видео, опубликованном Минобороны России и снятом из кабины пилота Ми-28НМ во время вылета с применением ракеты ЛМУР.

Видеоролик включает и дневные, и ночные действия пары ударных вертолетов Ми-28НМ. Они вылетают на задание в сопровождении транспортно-боевого вертолета Ми-8, задача которого – эвакуировать экипаж в случае, если один из вертолетов будет сбит.

«Наиболее интересным аспектом видео является последовательность запуска ракеты LMUR. При подвешивании на рельсовой пусковой установке ГСН закрывается колпаком, предохраняющим ее от попадания грязи при полете на малых высотах. Крышка поднимается непосредственно перед пуском», – отмечает американский обозреватель.

ЛМУР (расшифровывается как «легкая многоцелевая управляемая ракета») также известна как «Изделие 305». Это новое оружие, испытания которого на Ми-28НМ начались в 2019 году, а первые свидетельства ее применения на Украине появились в июле прошлого года.

ЛМУР весит 105 кг, включая 25-килограммовую боеголовку – это в два раза тяжелее, чем типичные российские противотанковые ракеты, запускаемые с вертолета. Ее дальность вдвое больше, чем у других аналогичных российских ракет, и составляет 14,5 км. Новое видео подтверждает: после пуска «Изделия 305» Ми-28НМ не делает срочных маневров на малой высоте и не выпускает тепловые ловушки, как обычно поступают другие вертолеты в этом конфликте. Это говорит о том, что ракета способна запускаться с большого расстояния, вне досягаемости украинских средств ПВО.

Кроме того, форма антенны канала наведения ракеты на Ми-28НМ свидетельствует о том, что она имеет углы обзора +/-90 градусов от оси вертолета, т. е. вертолет способен без потери захвата цели маневрировать в этих пределах после пуска ракеты.

В целом заметным новшеством ЛМУР является двусторонний канал передачи данных, соединяющий ракету с вертолетом. Ракета летит в район цели под управлением инерциального автопилота с коррекцией курса, обеспечиваемой системой спутниковой навигации. При приближении к цели изображение с тепловизионной ГСН ракеты передается по каналу передачи данных в кабину оператора вертолета, а команды наведения передаются обратно на ракету. Оператор может выбрать либо при необходимости переназначить цель для ракеты.

Теоретически один Ми-28НМ может нести восемь ракет ЛМУР на четырех спаренных пусковых установках, но трудно представить, что оператор системы вооружения за один вылет реально успеет эффективно навести на цель такое большое число ракет. На большинстве доступных фото и видеокадров вертолеты показаны вооруженными двумя ракетами «Изделие 305».

Следует учесть, что Ми-28НМ вполне может быть не единственной воздушной платформой, которая в настоящее время использует новую ракету ЛМУР в украинском конфликте (еще одним вероятным кандидатом назван вертолет спецназа Ми-8МНП-2), считает обозреватель The Drive, и заключает: «Результаты боевого применения будут иметь решающее значение для будущего этого оружия».