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Американское издание Newsweek опубликовало материал, в котором говорится, что республиканцы, которые получили большинство в Конгрессе США, имеют возможность оказать влияние на политику страны относительно Украины.

Украинский конфликт идет уже практически год и вероятно продлится дальше, указывается в издании. При этом палата представителей Соединенных Штатов может пойти двумя путями.

Первый – поддерживать Байдена и продолжать выделение огромных сумм на оказание военной помощи Киеву. Второй – полностью поменять политику США относительно украинского кризиса и сделать акцент на собственных интересах Америки.

Авторы публикации указали, что первый вариант приведет к тому, что Штаты будут делать все большие вливания в Киев. При этом в стране достаточно внутренних проблем. К тому же, этот вариант развития событий может привести к началу прямого противостояния с Россией.

В Newsweek отметили, что не стоит ставить на карту будущее США ради Донбасса и Крыма.

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