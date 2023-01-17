США стремятся модернизировать свой ядерный арсенал, но, согласно новому отчету Счетной палаты правительства (GAO), их план по производству большего количества плутониевых зарядов для своих боеголовок в настоящее время невыполним. Об этом сообщает сайт Nuclear News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ядерный заряд представляет собой полый шар из плутония. Такая начинка, окруженная взрывчаткой и другими нужными компонентами для инициации ядерного взрыва, являются ключевым компонентом любой единицы ядерного оружия. Но со времен прекращения холодной войны Америка свернула специализированное производство плутониевых зарядов на заводе Rocky Flats в штате Колорадо. Предприятие было закрыто в 1989 году, в том числе по мотивам его вреда для окружающей среды.

С 2007 по 2012 годы в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), расположенной в штате в Нью-Мексико, производилось около 10 плутониевых зарядов в год. Согласно отчету GAO, это мероприятие, с учетом модернизации LANL, обошлось в 8,6 миллиарда долларов.

В конечном итоге ситуация разрослась до крайне серьезной проблемы, поскольку администрация Байдена и Пентагон одобрили планы дальнейшей модернизации ядерного потенциала вооруженных сил США, включая реинвестирование во все элементы «ядерной триады».

«Чтобы показать, насколько ядерный арсенал США устарел и нуждается в модернизации, примите во внимание, что вплоть до 2019 года компьютерная система, которая по сути функционировала как основа ядерного арсенала США, была вынуждена полагаться на восьмидюймовые дискеты», – отмечает отчет GAO.

Учитывая, что США имеют в своем арсенале (на вооружении и на хранении) более 5000 ядерных боеголовок, в каждой из которых находится плутониевый заряд, США потребуется к 2080 году заменять эту «начинку» во всех из них. Согласно ранее проведенным исследованиям, плутониевые заряды имеют средний срок службы около 100-150 лет.

Чтобы заменить их все в действующем ядерном арсенале США, а также обеспечить планируемый выпуск новых систем ядерных вооружений, планы Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA) предусматривают ежегодный уровень производства в 80 зарядов к 2030 году.

На данный момент NNSA планирует начать производить по 50 зарядов в год в Саванна-Ривер, начиная с 2036 года, и 30 зарядов в год в Лос-Аламосской национальной лаборатории, начиная с 2027 года. На предприятии в Саванна-Ривер в Южной Каролине, находящемся в ведении Министерства энергетики США, планы предусматривают преобразование закрытого ранее производства смешанного оксидного топлива в завод по производству плутониевых элементов.

Сделать это крайне сложно и невероятно дорого. По оценкам NNSA, до 2035 года затраты на переоборудование составят от 6,9 до 11,1 миллиардов долларов. Модернизация будет состоять из трех этапов, в ходе которых будут осуществлены подготовка главного здания, обеспечение коммунальных услуг и другой инфраструктуры в этом районе, строительство административного здания, объектов безопасности и тренировочной площадки.

Еще одна столь же внушительная часть расходов включает от 4,5 до 6 миллиардов долларов на программу модернизации плутониевого производства в LANL. Эти расходы включают в себя подготовку сотрудников для производства зарядов и внедрение способов их более эффективного производства, а также проектирование и сооружение линии по производству зарядов, приобретение необходимого оборудования и материалов.

Смета расходов в LANL на данный момент предполагает затраты от 4,17 до 5,61 миллиарда долларов на капитальные проекты, 240-244 миллиона долларов на вспомогательные здания и 45-46 миллионов долларов на техническое обслуживание и рекапитализацию.

Помимо этого, несколько страниц в 84-страничном отчете GAO было отведено обзору деятельности на других объектах, принадлежащих Министерству энергетики США, которые не включены в сметы расходов NNSA. Эти мероприятия включают, в частности, проектирование нового типа боеголовки в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса и обеспечение соответствия их техническим характеристикам изготовляемых новых зарядов, экспериментальные установки на полигонном комплексе в Неваде, производство неядерных компонентов зарядов в кампусе национальной безопасности Канзас-Сити, демонтаж зарядов на заводе Pantex в Техасе и захоронение образующихся отходов на экспериментальном производстве в Нью-Мексико.

Имея все это в виду, NNSA на самом деле не предоставило подробного графика или даже ценника того, сколько будет стоить вся эта работа. Однако GAO сделало свою собственную предварительную смету, оценив весь проект в 24 миллиарда долларов.

Включение этих затрат и разработка более подробных оценок затрат на участке Саванна-Ривер и в Лос-Аламосе является одной из двух важнейших рекомендаций GAO, содержащихся в отчете. Вторая заключается в том, чтобы NNSA разработало более подробный и реалистичный график действий.

По заверению руководства NNSA, обе эти рекомендации будут реализованы позже, когда в 2024 или 2025 году будут утверждены планы строительства завода по производству плутония в Саванна-Ривер, из-за опасений сделать оценку, а затем заплатить более высокую стоимость и вызвать недовольство общественности по поводу роста затрат на проект.