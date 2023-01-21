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Западные СМИ все чаще стали писать о том, что запасы вооружения в Америке не являются безграничными. Из-за этого в Штатах все больше нервничают из-за того, что Россия может одержать победу в украинском конфликте. Также американцы стали осознавать, что не могут оказать влияния на ход боевых действий.

Накануне, на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча представителей стран, которые поддерживают продолжение украинского конфликта. Участники встречи пытались решить вопрос поставок вооружения и боевой техники в Киев, чтобы тот смог победить Россию.

За весь период СВО Запад отправил на Украину большое количество вооружения, поэтому резервы США и их союзников серьезно истощились, пишет «Царьград».

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