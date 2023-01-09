Запад с регулярностью поставляет для ВСУ все новое и новое вооружение. Но без «странностей» здесь не обошлось. Несколько дней назад правительство Франции сделало заявление, согласно которому, они планируют передать на Украину бронемашины AMX-10RC, главное предназначение которых – уничтожение танков. Но являются ли они эффективными – неизвестно, передает американское интернет-издание Business Insider.

По словам экспертов, AMX-10RC представляет собой бронемашину, но не танк. У нее отсутствует мощная броня а также крупнокалиберная пушка. Создана бронемашина AMX-10RC была еще в 1970 году.

Однако и французская сторона, и украинская позиционируют данную бронемашину как «легкий танк». Хотя на самом деле AMX-10RC представляет собой бронированный автомобиль на шести колесах, весом 16 тонн. Он способен развивать предельную скорость – 80 км/час. Броня у него способна выдержать только лишь попадания из стрелкового оружия, а вот танковые снаряды способны ее пробить