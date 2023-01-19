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Сотрудники Принстонского университета запустили актуальный для сегодняшней ситуации симулятор, который дает возможность сыграть роль президента Америки. Ему необходимо решить вопрос по ответному ядерному удару, который будет нанесен условной Россией. Виртуальный эксперимент описал журналист Джон Торнхилл.

Он рассказывает, что в симуляторе в сторону Америки выпущено 300 ракет с ядерным носителем. Предполагается, что это превентивный удар со стороны условной РФ, цель которого поразить все объекты Штатов, где расположены баллистические ракеты.

Американская противоракетная оборона не справляется с ситуацией и не может сбить все ракеты неприятеля, а это приведет к гибели миллионов жителей страны.

Далее лидеру государства в симуляторе дается всего лишь 15 минут, чтобы решить, как он будет наносить ответный удар, чтобы спасти людей.

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