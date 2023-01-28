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Американские военные эксперты делают прогнозы относительно действий российских ВС и пытаются предположить, где военные России пойдут в наступление в рамках СВО на территории Украины.

Так, в ISW (американский Институт изучения войны) заявили, что вероятность наступления российских войск со стороны Белоруссии невелика.

Они считают, что слухи о том, что российское командование начнет наступление со стороны севера, запущены для того, чтобы дезинформировать ВСУ. Самые вероятные направления, по мнению американских специалистов – Харьковская область и ЛНР.

Предполагают в ISW, что возможен сценарий и с наступлением российских подразделений в Запорожье. Американцы считают, что Москва бросит все силы на то, чтобы взять под полный контроль новые территории РФ.

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