Власти Германии отказались отправлять на Украину свои танки. Для этого есть несколько причин, о которых написало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Авторы публикации считают, что немецкие власти серьезно опасаются делать такие поставки. После того, как Германия отправит на Украину свои танки, туда пришлют и танки из Штатов. В результате немцы потеряют свой рынок сбыта боевой техники и вооружения.

На сегодняшний день американский военно-промышленный комплекс ожидает, как заменить танки Leopard, стоящие на вооружении в Евросоюзе, своей техникой.

Издание привело в пример Польшу, отношения которой с Германией ухудшились еще до украинского конфликта именно из-за закупок танков. Поэтому немцы считают, что отправка танков в Киев ускорит процесс замещения техники немецкого производства.