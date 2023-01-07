ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели Twitter возмутились тем, что США решили отправить следующий пакет военной помощи Киеву, пишет РИА Новости.

Украинский лидер, Владимир Зеленский, написал в своем аккаунте пост, где выразил благодарность Байдену за новое оружие и боевую технику, в число которых входят ракеты ПВО и боевые машины пехоты Bradley. Зеленский назвал эту поставку рождественским подарком США для Украины.

Но многие комментаторы осудили действия Вашингтона.

Пользователь soulful_ali заявил, что налогоплательщики США сделают Зеленского миллиардером к моменту завершения военного конфликта.

Другой читатель написал, что Зеленский должен завершить войну, так как мучает и украинцев, и весь мир.

Комментатор Didimos указал, что ждет, когда власти США отвернутся от Украины.

Вам может понравиться

Бои за Артемовск Евгений Пригожин сравнил с Куликовской битвой и Бородинским сражением

В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» приводятся слова основателя ЧВК «Вагнер», в которых он сравнивает боевые действия за населенный пункт Артемовск с Куликовской битвой и Бородинским сражением. Пригожин заявил, что на сегодняшний

Макгрегор: в планы Польши входит оккупация Западной Украины

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил свое мнение о том, что Польша стремится забрать себе территорию западных частей Украины. Как передает РИА Новости, об этом он заявил в эфире

Уроки пятидневного конфликта забыты: эксперты требуют провести срочные реформы

Как сообщает «Царьград», известный депутат и по совместительству журналист Андрей Медведев выступил с предложением по разработке и обеспечению вооруженных сил Российской Федерации совершенно новыми системами связи. Также известный писатель и