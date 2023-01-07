Читатели Twitter возмутились тем, что США решили отправить следующий пакет военной помощи Киеву, пишет РИА Новости.

Украинский лидер, Владимир Зеленский, написал в своем аккаунте пост, где выразил благодарность Байдену за новое оружие и боевую технику, в число которых входят ракеты ПВО и боевые машины пехоты Bradley. Зеленский назвал эту поставку рождественским подарком США для Украины.

Но многие комментаторы осудили действия Вашингтона.

Пользователь soulful_ali заявил, что налогоплательщики США сделают Зеленского миллиардером к моменту завершения военного конфликта.

Другой читатель написал, что Зеленский должен завершить войну, так как мучает и украинцев, и весь мир.

Комментатор Didimos указал, что ждет, когда власти США отвернутся от Украины.