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В окрестностях населенного пункта Соледар, а также в его городской застройке продолжаются ожесточенные бои между вооруженными силами Российской Федерации, ЧВК «Вагнер» и подразделениями украинской армии. Результаты городских сражений были опубликованы военкорами портала «Русская весна» на спутниковых снимках населенного пункта.

Официальный представитель Народной Милиции ЛНР Иван Филипенко сообщает, что вооруженные силы Украины начали покидать свои оборонительные рубежи в городской черте Соледара. Российская разведка докладывает, что командир 61-й механизированной бригады ВСУ отдал приказ своим подопечным отойти на заранее подготовленные рубежи второй линии обороны, при этом в городе продолжают оставаться подразделения польских наемников.

Напомним, что ранее военнослужащие украинской армии неоднократно нарушали режим временного прекращения огня, который был введен на период празднования Рождества Христова.

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