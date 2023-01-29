Российские вооруженные силы продолжают наступать на позиции вооруженных сил Украины по всей линии фронта. Важным элементом современных боевых действий является эффективная борьба против артиллерии противника.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» было опубликовано видео с кадрами очередного удачного боевого применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по самоходной артиллерийской установке украинской армии.

Российскими бойцами боевого тактического формирования «Каскад» ДНР была уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 производства США на Угледарском участке фронта, которую сначала бойцы ошибочно приняли за польскую гаубицу «Краб». На кадрах можно увидеть, как «Ланцет» точно поражает цель, а экипаж разбегается в разные стороны после взрыва.

Видеоролик был снят камерой ударного дрона «Ланцет» и разведывательным беспилотным летательным аппаратом бойцов ОБТФ «Каскад», которые вели объективный контроль поражения цели противника.