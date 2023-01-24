Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на кадрах которого видно, как российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» ведет бой с БМП и танком вооруженных сил Украины в лесной местности. Кадры были сняты при помощи разведывательного беспилотника.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» выполняла свои прямые обязанности, то есть отвлекала на себя внимание украинской бронетехники, ведя по ним огонь из 33-мм орудий. В это же время российский танк смог зайти с фланга и атаковать противника прямой наводкой. При этом разведывательный беспилотный летательный аппарат смог зафиксировать все на видео.

В результате ожесточенного боя украинская бронетехника была уничтожена. На снятых кадрах можно увидеть, как из подбитых украинских боевых машин эвакуируются члены экипажа. При этом представители Минобороны отметили, что российский БПЛА занимался не только видеофиксацией боевых действий, но также корректировал огонь российской бронетехники.