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Кадры с вмерзшим в грунт американским бронетранспортером М113 вооруженных сил Украины, который не смог справиться с силой январских морозов на Донбассе, появились в Сети.

На кадрах видно, что бронетранспортер М113 производства США стоит возле небольшого одноэтажного дома вмерзшим в грунт. Очевидно, что американская техника, ровным счетом как турецкая и европейская, просто не предназначена для эксплуатации в жестких зимних условиях. Интересно, как скажутся на военной технике американского производства более суровые морозы, например -20.

Отмечается, что в Сети ранее уже появились кадры другого американского бронетранспортера М113, в котором военнослужащие украинской армии жалуются на тот факт, что бронемашина отказывается ехать из-за того, что она также вмерзла в грунт. При этом украинские солдаты отмечают, что бронемашина заводится, двигатель работает, однако ехать бронемашина не может.

Стоит отметить, что серийное производство американских бронетранспортеров началось в далеком 1960 году, а последняя бронемашина была выпущена в 2007 году. Данная военная техника стоит на вооружении таких стран, как Аргентина, Бразилия, Филиппины и Новая Зеландия.

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