В Telegram-каналах российских военкоров появились кадры ожесточенных боев между подразделениями украинской армии и российскими вооруженными силами на Донецком участке фронта, Марьинском направлении.

На опубликованных кадрах показана работа военнослужащих одного из полков 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии в населенном пункте Марьинка. Сообщается, что военнослужащие данной дивизии участвовали в боях за освобождение Мариуполя, Попасной, Камышевахи и Викторовки. В настоящий момент подразделения 150-й дивизии участвуют в боях за Марьинку.

На кадрах показан стрелковый бой с противником, во время которого украинских военнослужащих забросали ручными гранатами. Также военкоры показали момент прорыва штурмовой группы к позициям врага под прикрытием танкового огня, а также момент самого штурма здания, занятого противником. Военкоры отметили, что именно так на практике и выглядит термин «ожесточенные боевые действия».