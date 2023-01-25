Военкоры портала «Русская весна» опубликовали новые видеокадры одного из наиболее известного в медийном плане боя на линии фронта в районе Сватово-Кременная. На новых кадрах, которые были сняты с разведывательного беспилотного летательного аппарата, можно увидеть, как российские войска проводят артиллерийскую подготовку перед штурмовыми действиями, а затем и сам момент штурма.

Ранее военкоры уже рассказывали о том, как еще в начале января 2023 года российские военнослужащие из группировки «Отважных» взяли в окружение украинских солдат 518-го батальона спецназа ВСУ в одном из опорных пунктов под Сватово. Противнику несколько раз предлагали добровольно сдаться в плен, однако после очередного отказа, опорный пункт был взят штурмом.

В результате точных артиллерийских ударов и слаженных штурмовых действий с постоянной корректировкой с разведывательного БПЛА российские военнослужащие смогли захватить опорный пункт. При этом ВСУ понесли огромные потери личного состава.