В Сети появилось видео, которое мгновенно стало вирусным как в российском, так и украинском сегментах. На видео была снята вечеринка на французском горнолыжном курорте – Куршевеле, на которой под громкую музыку развлекалась украинская элита. На видео слышны песни с использованием нецензурных выражений.

В своем Телеграм-канале телеведущая Ксения Собчак сообщила, что увидев данное видео – не поверила своим глазам. Изначально она подумала, что данная видеозапись является вбросом. Но после того, как она смогла выяснить подробности событий, переданных на видео, Ксения написала, что украинская вечеринка проводилась в одном из самых роскошных ресторанов Куршевеля, который называется Bagatelle.

Согласно сообщению Собчак, шествие с украинским флагом вместе с шестью бутылками шампанского организаторам вечера обошлось в 20 тысяч евро. Телеведущая задалась вопросом, что именно отмечают эти «патриоты», когда их соотечественники на Украине находятся в ужасных условиях без света и отопления.