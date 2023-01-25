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Как сообщает портал Lenta.ru, в Сети были опубликованы архивные кадры с мероприятия 2017 года, когда президент Российской Федерации посетил МГУ им. Ломоносова и провел встречу с его студентами.

На кадрах шестилетней давности запечатлено, как во время встречи Путина с молодежью, один из студентов с гитарой в руках начал исполнять старую советскую песню 60-х годов о космонавтах «14 минут до старта», но, скорее всего из-за избыточного волнения, забывает слова.

Однако российский лидер Владимир Путин помог молодому студенту пропеть строчку про «караваны ракет», а затем они вместе дважды повторили припев известной песни, где были слова: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы».

Пропеть припев студенту и Владимиру Путину помогает и ректор МГУ Виктор Садовничий. При этом все остальные участники данного мероприятия решили поддержать исполнителей песни своими апплодистментами.

Отмечается, что архивная видеозапись была опубликована после анонса пресс-службой Кремля нового визита Владимира Путина в МГУ.

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