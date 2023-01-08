Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На портале РИА Новости было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как российская артиллерия уничтожает военную технику украинской армии на Краснолиманском направлении.

Сообщается, что перед введением режима временного прекращения огня, российские вооруженные силы смогли уничтожить несколько единиц украинской военной техники в окрестностях села Торское, которое расположено в ЛНР.

Также продолжаются ожесточенные боевые действия в районе Сватово-Кременского участка фронта. Подразделения вооруженных сил Украины пытаются прорвать линию обороны российской армии, которая расположена у окраин города Кременная. Однако на данном участке фронта российские подразделения наносят серьезное огневое поражение противнику, который несет значительные потери в технике и личном составе.

На опубликованных кадрах видно, как движущиеся через населенный пункт Торское украинские резервы попали под артиллерийский удар российской армии. В результате один из пикапов ВСУ был полностью уничтожен, а украинская бронемашина после взрыва прекращает движение и из нее выбегает пехота.

Вам может понравиться

Сивков рассказал, что Запад начнет поставлять на Украину тяжелую боевую технику НАТО

После того, как Вашингтон и Франция отправят в Киев боевую технику, заявленную в рамках очередного пакета военной помощи, страны Запада начнут поставлять на Украину более тяжелую технику. Об этом рассказал

Польский министр обороны заявил, что Варшава занимается созданием самой сильной армии Европы

Польское издание Do Rzeczy сообщает, что глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак в эфире одного из национальных телеканалов сделал заявление о том, что численность вооруженных сил страны в скором времени

Экономист Вольф заявил, что Байден и Зеленский не афишируют огромные затраты и потери связанные с украинским конфликтом

Как сообщает РИА Новости, известный американский экономист Ричард Вольф на своей страничке в социальной сети написал, что украинский лидер Владимир Зеленский вместе с президентом США Джо Байденом не говорят о