На портале РИА Новости было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как российская артиллерия уничтожает военную технику украинской армии на Краснолиманском направлении.

Сообщается, что перед введением режима временного прекращения огня, российские вооруженные силы смогли уничтожить несколько единиц украинской военной техники в окрестностях села Торское, которое расположено в ЛНР.

Также продолжаются ожесточенные боевые действия в районе Сватово-Кременского участка фронта. Подразделения вооруженных сил Украины пытаются прорвать линию обороны российской армии, которая расположена у окраин города Кременная. Однако на данном участке фронта российские подразделения наносят серьезное огневое поражение противнику, который несет значительные потери в технике и личном составе.

На опубликованных кадрах видно, как движущиеся через населенный пункт Торское украинские резервы попали под артиллерийский удар российской армии. В результате один из пикапов ВСУ был полностью уничтожен, а украинская бронемашина после взрыва прекращает движение и из нее выбегает пехота.