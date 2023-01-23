В последние месяцы захват Кременной является основной целью ВСУ, которые хотят добиться локального успеха и получить выход к Луганску.

По этой причине местность рядом с Кременной стала настоящим плацдармом, с которого украинские подразделения постоянно кидаются в безуспешные атаки. На этом участке фронта размещены многочисленные опорные пункты неприятеля, ликвидацией которых поэтапно занимаются ВС России.

В сети появилось видео, где можно увидеть тактику захвата украинских позиций около Кременной. Перед штурмом российские артиллеристы поражают противника огнем из буксируемых гаубиц Д-30, АГС-17 и БТР-82А.

После этого начинают работу десантники, которые идут с флангов с целью окружить силы ВСУ.

На опубликованном видео можно увидеть, как часть украинских боевиков была уничтожена в результате артиллерийского обстрела, другие бросили свои позиции и сбежали, кто-то предпочел сдаться в плен.