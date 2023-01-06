Портал Global Firepower опубликовал свой собственный рейтинг сильнейших армий мира, в котором вооруженные силы Украины продемонстрировали значительный рост по сравнению с прошлогодним показателем, поднявшись сразу на семь позиций вверх по списку.

Сообщается, что украинская армия заняла 15 место (прошлогодний показатель 22 место) в рейтинге сильнейших вооруженных сил различных стран. При этом ВСУ смогли опередить армии таких стран, как Польша, Австралия и Израиль. Авторы рейтинга отмечают, что на такой значительный рост рейтинга ВСУ в значительной степени повлияла военная помощь Запада, а также противостояние с Россией.

Первое место в рейтинге, как и прежде, занимают вооруженные силы США. На втором месте расположилась российская армия, а на третьем месте – народно-освободительная армия Китая.

Напомним, что 6 января 2023 года Вашингтон должен объявить о выделении очередного пакета помощи, который будет отправлен в Украину. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уже отметил, что новый пакет военной помощи должен включать в себя американские бронированные машины пехоты Bradley.